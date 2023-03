Operaio edile 71enne muore sul lavoro: stava mettendo in sicurezza il muro di una casa

Incidente mortale sul lavoro nel Catanese: a perdere la vita, mentre lavorava, è un operaio edile di 71 anni. Stava mettendo in sicurezza il muro di un'abitazione privata posta a ridosso di una scarpata che ostruiva il passaggio di auto nella via Fonte dei Canali, a Grammichele. Ad un certo punto, senza preavviso, la parete di tufo è crollata facendo precipitare nel vuoto l'operaio. La strada era stata chiusa al traffico da due giorni per cedimento del costone, come deciso dal Sindaco del paese, Pippo Greco. Inutile l'arrivo di un'ambulanza e dell'elisoccorso pronti per trasportare l'uomo all'ospedale Cannizzaro: è morto sulla piazzola di atterraggio. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.