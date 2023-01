Parapendio precipita nel Messinese, morto un istruttore catanese: ferita una donna

Incidente mortale a Castelmola, nel territorio di Monte Venere dove nel pomeriggio, nel corso di un volo con parapendio, ha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una donna che era insieme a lui. E' avvenuto in contrada Moli. La vittima è un 52enne, Alessandro Melfa, originario di Catania ma residente a Gallodoro, che faceva da istruttore.

Sul posto sono giunti i primi soccorsi, con il personale del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. La persona ferita, una donna, nata in Argentina di 51 anni e residente a Gallodoro, è stata trasportata in ospedale con elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. Per soccorrere la donna che ha riportato numerose fratture, è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146", in servizio presso il reparto volo di Catania, su segnalazione della sala operativa dei vigili del fuoco di Messina: issata a bordo assieme a un medico del 118, con l'ausilio del verricello è stata successivamente condotta presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.