Dramma sul lavoro a Randazzo: muore operaio della forestale

Dramma sul lavoro a Randazzo. Un operaio della forestale, di circa 50 anni, è stato vittima di un incidente e ha perso la vita. E' accaduto nella tarda mattina di oggi. Da appurare i contorni della tragedia: pare che un mezzo abbia travolto e schiacciato l'operaio durante delle operazioni svolte su un terreno demaniale. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 ma non c'è stato nulla fare: indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e per appurare eventuali responsabilità.