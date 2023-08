Incidente sulla statale 385, il cordoglio della polizia penitenziaria: "Una tragedia immane"

“Siamo sconvolti. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha gelato tutti". Così, affranto e commosso, ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commentando la morte dei tre agenti della polizia penitenziaria, Gianluca Barbanti, 38 anni, Piero Tatoli, 48, e Giuseppe Spampinato 49, morti ieri pomeriggio in un tragico incidente sulla strada statale 385, mentre si stavano dirigendo alla festa patronale di Mineo.

"Una tragedia immane - ha aggiunto Capece - Dai primi rilievi, sembrerebbe che la loro auto stesse procedendo su un rettilineo quando una Lancia Delta ha invaso la loro corsia a velocità sostenuta. L’urto è stato violentissimo. Le dinamiche dell’incidente sono tuttora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Palagonia. Tutto porta a pensare a un sorpasso azzardato o una distrazione da parte dell’altro conducente. Alle loro famiglie, ai loro amici e colleghi di Catania piazza Lanza va il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: ci uniamo al dolore dei familiari delle vittime, offrendo loro tutto il nostro affetto e sostegno in questo momento così doloroso”.

Lombardo: "Riflessione su pericolosità delle strade siciliane"

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo della politica locale. Il deputato regionale di Popolari e Autonomisti, Giuseppe Lombardo chiede una seria riflessione sulla pericolosità delle strade siciliane, sempre di più teatro di vite spezzate. "Oggi Mineo piange la tragica scomparsa di tre agenti della polizia penitenziaria morti in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 385 - ha scritto Lombardo - Tre uomini dediti alla famiglia e al lavoro, servitori dello stato e della comunità. Esprimo cordoglio alle famiglie e alla comunità menenina cui mi lega un profondo affetto.

Non posso, però, esimermi da una riflessione sulla pericolosità delle strade siciliane, ed in particolare della statale 385, troppo spesso scenario di spaventosi incidenti così come la strada statale 417 (la cosiddetta Catania-Gela). È necessario che il governo regionale si batta perche’ il governo nazionale, una volta per tutte, provveda alla messa in sicurezza delle strade siciliane".