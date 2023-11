Incidente sull'A18, camion di traverso sulla carreggiata: traffico in tilt

Pomeriggio di caos lungo l'autostrada Catania-Messina. Il rimorchio di un tir ha bloccato la carreggiata in direzione della città dello Stretto in seguito ad un incidente. Traffico paralizzato da più di un'ora tra Fiumefreddo e Giarre dove il Consorzio Autostrade ha disposto l'uscita obbligatoria per chi deve raggiungere Messina. Non si sono registrati feriti, ma nel frattempo si è formata una lunga coda di veicoli. Si circola a rilento lungo la corsia in direzione Catania. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.