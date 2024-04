Incidente ad Aci Castello, scontro tra auto e moto: muore 29enne

Incidente stradale ieri ad Aci Castello, a perdere la vita l'acese Gaetano Fiamingo. Lo scontro tra la moto sulla quale viaggiava il 29enne e un'auto, è avvenuto in tarda serata sulla statale 114, nel tra che collega Acitrezza con Aci Castello. La moto su cui viaggiava il giovane si è schiantata contro la fiancata di un'auto, che probabilmente si dirigeva verso una stazione di servizio posta nell’altro senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e due gazzelle dei carabinieri della compagnia di Acireale. Nonostante i tentativi di salvare la vita al motociclista, non c'è stato nulla da fare. Fiamingo era un ex portiere di calcio della Acireale C5 e proprio la sua ex società ha pubblicato un post su Facebook per ricordarlo: "L’Acireale C5 porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia Fiamingo per la perdita di Gaetano. Un ragazzo eccezionale che ricordiamo con tanto affetto e che ha fatto parte della nostra squadra nell’anno della Serie D. Sarai sempre nei nostri cuori, Gaetano".