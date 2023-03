Incidente stradale ad Aci Sant'Antonio, perde il controllo della moto: morto 17enne

Incidente stradale in via Lanza ad Aci Sant’Antonio, a perdere la vita un giovane ragazzo di 17 anni di San Giovanni La Punta. Il ragazzo era a bordo di uno scooter e, intorno alle ore 19 di ieri sera, avrebbe perso il controllo del mezzo lungo una strada con scarsa illuminazione. Inutile l'intervento dei soccorritori. In corso gli accertamenti sulla corretta dinamica dell'incidente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Acireale. Da una prima ricostruzione dell'incidente, non sarebbero state coinvolte altre auto. Non sarebbe, invece, da escludere l'ipotesi che il 17enne abbia sbandato a causa delle condizioni del manto stradale.