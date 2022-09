Incidente stradale ad Aci Castello, auto finisce contro un muro ribaltandosi: morta 25enne

E' Anastasia Curcuruto, 25 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino ad Aci Castello, dopo aver trascorso la serata al Bellatrix. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale intervenuti sul posto, lungo la strada statale 114, nei pressi della rotonda dell’ospedale Cannizzaro.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la giovane a bordo di una Citroen C2 per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’autovettura andando a finire contro un muretto, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma non ci sarebbe stato nulla da fare per la giovane donna.