Incidente stradale ieri sera intorno alle 21.30 in via Matteo Ragonisi ad Acireale. Un bambino di 12 anni, mentre attraversava la strada insieme alla mamma, è stato investito da un’auto. L'automobilista si é fermato per soccorrere il bambino e sul posto é intervenuta un’ambulanza del 118. La vittima é stata trasferita presso l’ospedale Cannizzaro in codice rosso per politrauma dove ha subito un intervento, come riporta Acireale social. Il bambino successivamente, avendo riportato anche un trauma cranico, è stato trasferito alla Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi di Nesima.