Auto travolge una 16enne mentre attraversa la strada

Una sedicenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri ad Acireale. Un'auto l'ha travolta mentre attarversava via Salvatore Vigo. Con lei c'era un'altra persona che è rimasta illesa. Sul posto è intervenuto il 118: la ragazza è stata portata all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata in rianimazione per forti traumi cranico e facciale. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Acireale.