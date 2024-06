Incidente stradale, scontro tra auto e scooter: un ferito grave

Incidente stradale, ieri sera intorno alle ore 23, ad Acireale. Lo scontro tra un'auto e uno scooter è avvenuto all'incrocio tra via Marchese di Sangiuliano e via Paolo Vasta. A riportare gravi ferite è stato uno dei due occupanti dello scooter. Secondo le prime ricostruzioni dei presenti, infatti, lo scooter proveniva da via Paolo Vasta mentre l'auto da via Marchese di Sangiuliano. L'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha provocato il ribaltamento dello scooter. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Dei due occupanti dello scooter, uno è rimasto illeso mentre l'altro ha riportato gravi ferite.