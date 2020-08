Incidente stradale in via Santa Maddalena, camion Dusty abbatte un albero

Un camion della Dusty, azienda che gestisce il servizio d raccolta rifiuti nel Comune di Catania, ha preso in pieno ed abbattuto questa mattina un albero in via Santa Maddalena. L'incidente autonomo è avvenuto all'altezza del civico 30, nei pressi della salita di San Giuliano. La carreggiata è stata parzialmente ostruita con qualche disagio per la circolazione delle auto.

