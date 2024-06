Auto contro camion lungo la strada statale 121: una donna ferita

Un nuovo incidente si è verificato oggi sulla strada statale 121, in direzione Paternò, tra lo svincolo del centro commerciale e Palazzolo. Secondo le prime informazioni, un violento scontro ha coinvolto una Renault Clio e un camion.

L'impatto è stato tale che l'auto è finita contro il guardrail. Gli airbag della vettura si sono attivati e la conducente è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

L'incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, con l'auto ferma in corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per regolare la circolazione.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale