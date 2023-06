Sbanda con l'auto e vola oltre il guard rail: morto un 32enne

Domenico Castronovo, 32 anni e residente Scordia, intorno all'una e trenta a causa della scorsa notte ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in località Primosole (Zona industriale). Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, al volante della sua Audi A3 ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail e terminando la sua corsa in un fossato. Inutili i soccorsi del personale del 118 intervenuto sul posto insieme alla polizia municipale di Catania e i carabinieri di Scordia che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.