Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il guardrail: morto un 64enne

Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un tragico incidente autonomo avvenuto ieri, intorno alle 19.30, a Sferro, frazione agricola di Paternò. La vittima era alla guida di una Fiat Multipla quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail laterale, lungo la strada provinciale 102/I.

L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, morendo sul colpo. I soccorsi, giunti sul posto con due ambulanze del 118, non hanno potuto che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale