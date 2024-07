Auto va a sbattere contro il guardrail lungo la tangenziale: traffico in tilt

Incidente stradale sulla Tangenziale di Catania e altra mattinata caotica per gli automobilisti. Per ragioni ancora da accertare, un'autovettura ha urtato violentemente contro il guardrail nei pressi dello svincolo di San Giorgio, in direzione Siracusa.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e, fortunatamente, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e gli operai dell’Anas. L'incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, con ripercussioni anche sulla strada statale 121.

