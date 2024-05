Scontro tra due auto e una finisce contro un muro: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio in via della Resistenza a Pedara. Dalle prime informazioni pare che due veicoli, una Renault Clio e un'Audi, si siano scontrati violentemente e l'impatto sia stato così forte che l'Audi ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione.

Nonostante la gravità dell'incidente, la conducente della Renault Clio è stata soccorsa prontamente dal personale medico e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La polizia municipale, intervenuta sul posto insieme al personale del 118, è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità.

