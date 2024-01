Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: tre persone ferite

Ieri sera, intorno alle 23, un grave incidente stradale si è verificato in corso Italia a Paternò, precisamente nei pressi della rotonda con il viale dei Platani. Come riportato dalla testata 95047.it la protagonista del sinistro è stata una Seat Ibiza, il cui conducente ha perso il controllo del veicolo, causando un violento impatto contro il muro che delimita la carreggiata. Limpatto è stato così intenso che ha determinato il distacco del motore, finito in mezzo alla strada. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Il bilancio dell'incidente parla di tre persone ferite, tutte trasportate d'urgenza in ospedale dalle ambulanze del 118 che sono intervenute prontamente sul luogo. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi. In seguito all'accaduto, sono giunti sul posto anche i carabinieri, incaricati di effettuare gli opportuni rilievi per comprendere le cause dell'incidente. La presenza delle forze dell'ordine è stata fondamentale anche per gestire il traffico, il quale ha subito considerevoli rallentamenti a seguito della chiusura parziale della strada. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.