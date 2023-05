Con l'auto contro un palo della luce, la vittima è una giovane di 36 anni

Si chiamava Rosalba Distefano, 36 anni, la giovane che ha perso la vita ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, in un incidente stradale a Gravina di Catania, in via del Carabiniere. Non ancora del tutto chiare le cause del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni la giovane stava rientrando a casa quando avrebbe perso il controllo della propria auto, una Fiat Panda grigia, sull’asfalto reso scivoloso dalle piogge e dalla cenere vulcanica caduta proprio in quelle ore, andando a sbattere contro un palo della luce e finendo con cappottare morendo sul colpo. A nulla sono serviti purtroppo i soccorsi da parte del personale sanitario del 118 giunto successivamente sul posto.

Rosalba Distefano avrebbe computo 37 anni il prossimo agosto. Viveva a San Giovanni Galermo e lavorava in una nota pasticceria di Sant'Agata Li Battiati e proprio da lì stava facendo rientro a casa. L'ennesima vita spezzata prematuramente che ha sconvolto l'intera comunità di Gravina di Catania. Su Facebook tanti i messaggi di cordoglio per la giovane da parte di amici e conoscenti. "A nome di tutta l’Amministrazione Comunale - scrive il primo cittadino Massimiliano Giammusso, esprimo tutto il dolore e il cordoglio ai familiari della donna che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale autonomo a Gravina. Un dolore a cui si unisce tutta la comunità gravinese scossa da un nuovo lutto“.