Incidente stradale al viale Fleming, auto finsce contro uno spartitraffico: ferite due ragazze

Notte particolarmente movimentata sulle strade catanesi. Oltre al rocambolesco incidente verificatosi in piazza Stesicoro, un secondo sinistro autonomo è accaduto tra viale Fleming e viale Andrea Doria . Un'utilitara si è scontrata con uno spartitraffico in cemento, forse a causa di una manovra errata a velocità sostenuta. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Due ragazze sono rimaste ferite, ma sono già state dimesse dopo aver ricevuto le prime cure presso l'ospedale Policlinico.