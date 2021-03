Incidente stradale in tangenziale tra tir ed un'auto: lunghe code nei pressi di Gravina

Si circola a rilento anche a causa del notevole afflusso di veicoli in questo tratto di strada. Sul posto sono presenti gli operai dell'Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza

Un incidente stradale tra un mezzo pesante con rimorchio ed una utilitaria ha causato delle lunghe code sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Gravina, direzione Siracusa. Si circola a rilento anche a causa dell'ora di punta, che fa registrare al mattino un notevole afflusso di veicoli in questo tratto di strada a scorrimento veloce. Sul posto sono presenti gli operai dell'Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza.