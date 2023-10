Incidente nei pressi della stazione, un'Opel Corsa finisce dentro la fontana del Ratto di Proserpina

Per cause ancora da accertare, un'Opel Corsa condotta da una donna di 58 anni che percorreva la statale 114 e transitava nei pressi di piazza Giovanni XXIII, è finita dentro la fontana del Ratto di Proserpina. Sul posto sono presenti in questo momento gli agenti della questura di Catania ed i vigili del fuoco del comando provinciale, che dovranno rimuovere il mezzo con attenzione.

Sarà inoltre necessario valutare eventuali danni al monumento realizzato nel 1904 dallo scultore Giulio Moschetti. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro autonomo, senza alcuna conseguenza per gli altri veicoli o persone presenti: tra le ipotesi al vaglio, un malore improvviso da parte della signora al volante.

Video di Maurizio Ciadamidaro