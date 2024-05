Un'auto e un furgoncino si ribaltano lungo l'A18: code e rallentamenti

Paura nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania. Due distinti incidenti, che hanno visto il ribaltamento di un'auto e di un furgoncino, hanno causato code e rallentamenti nel tratto compreso tra il casello di Giarre e quello di Acireale, in direzione Catania.

I due incidenti si sono verificati intorno alle 14 a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione, deviando il traffico su una sola corsia. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi. Le cause degli incidenti sono ancora in fase di accertamento.

