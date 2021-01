Auto in fiamme in via Messina, sul posto i vigili del fuoco

Una vettura parcheggiata in via Messina, nei pressi della palestra Virgin, è andata a fuoco per cause da accertare. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per spegnere il rogo ed i carabinieri. La viabilità ha subito dei rallentamenti a causa delle operazioni di spegnimento del rogo, prossime alla conclusione grazie al tempestivo intervento degli operatori.