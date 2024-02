Investe un pedone in viale Africa, scappa via ma poi si costituisce: grave un giovane

Intorno alle cinque del mattino in viale Africa, un 25enne anni alla guida di una Smart ha investito e travolto un pedone, dando poi seguito alla fuga senza prestare soccorso. Il pedone ferito è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Garibaldi, dove è attualmente in prognosi riservata. L'auto coinvolta nell'incidente è stata successivamente ritrovata abbandonata in via Umberto. Il giovane conducente, dopo aver abbandonato il veicolo, si è poi costituito alla tenenza dei carabinieri di Misterbianco. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le circostanze precise dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.

