Incidente stradale a Belpasso, motocicilsta finisce sotto un'auto: è gravissimo

Questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti per un incidente stradale, tra una moto ed un autovettura, verificatosi sulla strada provinciale 134, nel Comune di Belpasso. Nello scontro il centauro è finito sotto la macchina, riportando gravi lesioni. E' stato tratto in salvo dai vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario del servizio 118, al quale veniva affidato per il trasporto in ospedale con l'elisoccorso, considerate le sue gravi condizioni. Si trova ora ricoverato al Cannizzaro. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Il paziente è stato trattato al Trauma Center e si trova in condizioni molto gravi, con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale. Ha varie fratture e contusioni. È ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.