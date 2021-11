Piazza Mancini Battaglia, si ribalta un'auto

Un incidente autonomo è avvenuto all'altezza di piazza Mancini Battaglia a Ognina. Un'auto, probabilmente in un tentativo di sorpasso, ha urtato contro lo spartitraffico che separa le corsie e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso e per appurare la dinamica del sinistro. La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti. Ancora non si conosce il numero di persone coinvolte nell'incidente.