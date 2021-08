Incidente alla Plaia: auto si ribalta lungo viale Kennedy

E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 5 agosto, e dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Il conducente è stato estratto dal mezzo e non sembra in gravi condizioni

Incidente autonomo lungo viale Kennedy. Un'utilitaria Ford, condotta da un uomo, è uscita di strada e si è ribaltata all'inizio del viale, all'altezza del lido Azzurro. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il conducente è stato estratto dal mezzo e non sembra in gravi condizioni ed era cosciente. Da appurare i contorni del sinistro che non ha coinvolto, fortunatamente, altri mezzi o passanti.