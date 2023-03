Incidente stradale autonomo sulla Catania-Messina, Opel Corsa sbanda e colpisce il guardrail

Un incidente stradale autonomo si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18, sull'autostrada Catania-Messina. Il conducente di un'Opel Corsa ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, sbandando ed impattando contro le barriere protettive sulla corsia di sorpasso. In corrispondenza del sinistro, avvenuto 3,5 chilometri prima dell'uscita per Acireale, si procede su monocorsia. Nessuna ripercussione per il traffico veicolare.