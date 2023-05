Perde il controllo dell'auto e finisce in un vigneto 20enne vivo per miracolo

Un pauroso incidente stradale autonomo è avvenuto ieri notte in via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia. Un ventenne di Paternò nell'affrontare una curva ha perso il controllo della Citroen C3 sfondando il muro e una recinzione di una proprietà privata finendo con le ruote in aria in un vigneto dopo aver fatto un volo di qualche metro. Il giovane miracolosamente e fortunatamente è rimasto illeso, riportando solo una piccola ferita alla fronte.

Tanta fortuna per lui anche perché dopo il volo di alcuni metri un masso è penetrato nell'abitacolo. Il ventenne, che indossava la cintura di sicurezza, è uscito dall'auto e ha allertato i genitori che sono venuti in suo soccorso. Sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Biancavilla e i vigili urbani di Santa Maria di Licodia.