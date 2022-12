Incidente stradale a Paternò, autocarro finisce fuori strada: ferito il conducente

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel pomeriggio in contrada Poggio Monaco, nel territorio di Paternò. Il conducente di un autocarro, sarebbe finito fuori strada lungo la strada provinciale 51 e adesso verserebbe in gravi gondizioni. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente