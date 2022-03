Incidente stradale sulla Catania-Messina a causa del maltempo: più auto coinvolte e traffico rallentato

Incidente stradale sulla A18, all'altezza di Acireale in direzione Catania. A causa del maltempo e di una forte grandinata che si è abbattuta sul tratto autostradale, diverse auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e due ambulanze del 118. Si segnalano feriti, tra loro ci sarebbe anche un minore. Traffico ancora rallentato.