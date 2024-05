Incidente stradale sulla Catania-Messina, scontro tra due auto e un tir: una donna è grave

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo l'autostrada Catania- Messina, poco dopo lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. Tre i veicoli coinvolti. Uno dei feriti, una donna, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, la polizia stradale per i rilievi. Un tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Sull'arteria si è formata una coda di circa 5 chilometri.