Auto vola giù da un viadotto lungo la Catania-Siracusa: un morto

E' avvenuto questa mattina un incidente stradale lungo l'autostrada Catania - Siracusa all'altezza di Melilli. Per cause ancora da accertare una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano al km 20. Sul posto è arrivato l'elisoccorso. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Presente personale di Anas e delle forze dell'ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ore 10:27

E' di un morto il bilancio del tragico incidente: si tratta del conducente della vettura che è precipitata dal viadotto. Da una prima ricostruzione lungo il viadotto vi sarebbe stata una carambola tra sei veicoli. Gli agenti della polizia stradale sono impegnati a ricostruire quanto accaduto e a regolare il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.