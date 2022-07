Incidente stradale sulla A18 Messina-Catania: un ferito

Un’incidente si è verificato intorno alle ore 13 lungo l’autostrada A18 Messina-Catania mandando completamente in tilt il traffico, con lunghe code e disagi in direzione Catania. Il sinistro, che ha visto coinvolte quattro auto, si è verificato a circa un chilometro dal casello di San Gregorio. Il bilancio sarebbe di un ferito, trasportato all’ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti due ambulanze per le operazioni di soccorso e la polizia stradale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.