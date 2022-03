Incidente sulla Palermo-Catania vicino a Villabate, quattro feriti: morto un catanese

Un morto e quattro feriti. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle 22,30 sulla A19 Palermo-Catania tra Villabate e lo svincolo di via Giafar, poco prima dell'ingresso in città. Sette le auto rimaste coinvolte nell'impatto. Ad avere la peggio un settantunenne, originario di Palagonia, Giuseppe Ponte, che è deceduto dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.L'autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e alla Polstrada di eseguire i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente. Le quattro persone ferite sono state trasportate negli ospedali palermitani.

La testimonianza

"Quattro auto hanno fatto testacoda ed una mi è finita addosso, scaraventandomi addosso al guardrail. Sono rientrata alle 5,30 del mattino, un episodio che non dimenticherò mai”, si legge in una testimonianza pubblicata su Facebook da una donna coinvolta nell’incidente. Nel commento si attribuisce la responsabilità dello scontro ad alcune auto che pare viaggiassero ad alta velocità. Ma le indagini sono in corso.