Incidente stradale a Belpasso, auto contro guardrail: un morto

Incidente stradale sulla strada statale 121, nel tratto tra il rifornimento e lo svincolo del centro commerciale in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo: l'auto, una Renault Laguna, sarebbe finita contro il guardrail. Una persona, di cui non si conosce l'identità, ha perso la vita. Il traffico al momento sulla statale 121 è bloccato per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.