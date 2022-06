Incidente stradale sulla statale "Catanese", auto esce di strada: tre feriti

Incidente stradale sulla statale 121 “Catanese”. Il traffico è provvisoriamente bloccato a Belpasso. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada autonomamente causando il ferimento dei tre occupanti. Si è in attesa dell’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.