Incidente stradale all'altezza dello svincolo di Piano Tavola, lunghe code

Incidente sulla strada statale 121, nel tratto Catania-Paternò. All'altezza dello svincolo di Piano Tavola, nella parte ricadente nel comune di Belpasso, e sulla carreggiata in direzione Catania tre veicoli si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Paternò, intervenuti sul posto, lo scontro non ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte, che sono state medicate sul posto dai sanitari del 118. Lunghe code.