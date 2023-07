Incidente stradale, nella notta appena trascorsa, lungo la strada statale 121 a Belpasso. Lo scontro è avvenuto tra due auto: una Fiat Punto e una Lancia Musa. Quest'ultima, a seguito dell'impatto, si è capovolta e i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall'auto. I feriti sono due giovani di Biancavilla. Sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 allertato dai passanti e poi trasportati negli ospedali San Marco e Garibaldi. La prognosi per entrambi al momento è riservata. Sul posto dell'incidente, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Paternò e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi.