Incidente a Belpasso, scontro tra due auto: tre feriti

Grave incidente, questa mattina, a Belpasso. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Stilo e una Fiat Grande Punto in via Gramsci, una traversa della centrale via Vittorio Emanuele. Il bilancio è di tre feriti che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. E' stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nel campo comunale per fornire assistenza medica urgente.