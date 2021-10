Incidente stradale a Belpasso: stavano soccorrendo dei feriti, travolti due operatori del 118

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa notte sulla Statale 121 in territorio di Belpasso, non distante dal centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania, come riporta VideoStar. Una Fiat Panda, con a bordo dei giovani, ha avuto un incidente autonomo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i malcapitati che erano fermi a bordo strada ma all'improvviso è sopraggiunta una Golf, con a bordo una coppia, che non è riuscita a frenare in tempo impattando contro la Panda e l'ambulanza facendo sbalzare il medicoal di là del guardrail e l'infermiera del 118 sull'asfalto. Successivamente sono giunte sul posto altre 4 ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e i carabinieri di Nicolosi. Medico e infermiera sono rimasti feriti. Ferito anche il conducente della Panda, un giovane di Santa Maria di Licodia.