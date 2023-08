Incidente stradale a Biancavilla, scontro tra moto e auto: morto un ragazzo

Incidente mortale stanotte in via della Montagna a Biancavilla. Un giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata è morto sul colpo dopo essersi schiantato contro un'auto, una Peugeot, guidata da una donna. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con 3 ambulanze. Sulla moto anche un altro ragazzo rimasto ferito e condotto all'ospedale Cannizzaro per le cure del caso. Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell'incidente i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò.