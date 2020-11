Incidente stradale a Bronte, auto contro carroattrezzi: morti due giovani ventenni

Due ventenni di Bronte, sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto, ieri sera poco dopo le 22,30, lungo la strada statale 120 che collega Randazzo a Maniace. A perdere la vita un uomo e una donna che viaggiavano a bordo di una Opel Corsa. Secondo le prime ricostruzioni, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all'ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa ha investito l'animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell'impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall'abitacolo. L’impatto è stato mortale per i due giovani. Inutile l’intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

