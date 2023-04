Bus della Etna Trasporti si scontra conto un'auto sulla Catania-Gela: feriti alcuni passeggeri

Un autobus extraurbano della Etna Trasporti si è scontrato, questo pomeriggio, contro una vettura che procedeva nel senso opposto di marcia lungo la statale 417 Catania - Gela. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi di Caltagirone: alcuni passeri presenti a bordo hanno riportato delle ferite: sul posto i sanitari del 118. In base a quanto riportato dalla testata locale "Quotidiano di Gela", nessuna lesione grave per i passeggeri presenti sul bus, così come per gli occupanti dell'auto coinvolta nel sinistro