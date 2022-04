Scontro tra due auto sulla statale 114: grave ragazzo di 20 anni

Nella notte di martedì scorso, intorno alle ore 23 circa, sulla statale 114, all’altezza della cartiera “Sacca”, in territorio di Pasteria, nel comune di Calatabiano.

Un uomo di 40 anni alla guida di un'Alfa Romeo 147, proveniente da Giardini, è finito fuori corsia sbattendo prima sulla sinistra nel muro di cinta nei pressi dell’ingresso dell’opificio, procurando anche danni alle vasche di recupero carta macinata. A seguito del violento impatto ha poi, in testacoda, centrato in pieno una Ford Fiesta proveniente da Fiumefreddo guidata da un ragazzo di 20 anni.

A seguito dell'incidente, la cui dinamica è ancora da accertare, il traffico è rimasto bloccato per oltre due ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre e personale del 118. Il giovane a bordo della Ford è stato trasportato al Cannizzaro di Catania, dove i medici lo stanno tenendo in osservazione per un trauma cranico, e per cui ancora non è stata sciolta la prognosi.