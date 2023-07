Era appena uscita dalla chiesa San Giovanni Bosco di Caltagirone, quando è stata travolta da una Fiat Bravo condotta da una donna di circa 45 anni. Concetta Vacirca, 65enne, è morta durante il trasporto in ospedale. Le ferite e il trauma cranico che ha riportato a seguito del forte impatto non le hanno lasciato scampo nonostante l'intervento dei sanitari del 118. Il corpo della donna, infatti, è stato sbalzato a distanza di metri dalla sua auto e la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. La procura ha aperto indagine per omicidio stradale nei confronti della donna che l'ha investita. Concetta Vacirca, vedova, era madre di due figli. Al momento dell'incidente mortale uno si trovava in viaggio di nozze e l'altro fuori per lavoro.