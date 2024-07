Incidente stradale a Caltagirone, tre auto coinvolte: tra i feriti anche due bambini

Tre auto coinvolte in un incidente stradale registrato ieri in via Madonna della Via, all'altezza della Città dei Ragazzi, a Caltagirone. L'impatto è avvenuto tra una Ford Fiesta, una Jeep Renegade e una Fiat Tipo. I feriti sono stati trasportati dal personale sanitario del 118 all'ospedale Gravina di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i militari dell'Arma dei carabinieri e gli agenti della polizia di Stato per veicolare il traffico. Presenti anche i vigili del fuoco per liberare alcuni feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle auto coinvolte. I feriti sono due bambini di 9 e 4 anni trasportati in ospedale in codice rosso per traumi, tre adulti sempre con traumi. Una persona è rimasta illesa.