Caltagirone, auto travolge i tavolini di un bar all'aperto: sette feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, un'auto ha travolto i tavolini all'aperto di un bar, di fronte alla famosa scalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone. Il bilancio è di sette feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il conducente del mezzo abbia perso il controllo della sua auto a causa della scarsa dimestichezza con il cambio automatico della vettura di cui era alla guida. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia.