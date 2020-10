Camion di traverso sulla tangenziale, chiusura al traffico in direzione Siracusa

Traffico bloccato sull'autostrada A19 Palermo - Catania, all'altezza di Motta Sant'Anastasia, dove a causa di un incidente sono state chiuse le rampe della tangenziale ovest in direzione della A19 per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che si è messo di traverso sulla carreggiata e ha causato il ferimento del conducente. Su disposizione della questura, la tangenziale è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Siracusa. Il traffico viene deviato allo svincolo di Misterbianco, con deviazioni in loco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.